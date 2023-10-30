Фредерик Вассёр: Такие итоги – вовсе не драма

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В Мехико гонщики Ferrari стартовали из первого ряда, но по итогам Гран При на подиум поднялся только Шарль Леклер, финишировав третьим, а его напарник, Карлос Сайнс, занял четвёртое место.

Такие результаты вызывают смешанные эмоции, но, по словам Фредерика Вассёра, руководителя итальянской команды, плохими их тоже нельзя назвать.

Фредерик Вассёр: «Это всё-таки неплохой результат. Гонку мы начинали с поула, но уже на старте ситуация изменилась в худшую сторону. Мы попытались что-то изменить за счёт тактики, но нам не повезло, один круг пришлось проехать за автомобилем безопасности, а ближе к концу дистанции у нас начались сложности.

В целом такие итоги – вовсе не драма, хотя, конечно, некоторый повод для расстройства есть. Когда вы стартуете из первого ряда, 3-е и 4-е места на финише – не тот итог, к которому вы стремитесь. Но если вспомнить, как проходила гонка, я думаю, что это почти максимум возможного, учитывая, какая у нас машина.

Мы понимали, что на старте нам придётся непросто, ведь разгон в сторону 1-го поворота довольно длинный, и эффект от слипстрима может быть мощным. Так что, конечно, старт идеальным не назовёшь.

На первом отрезке мы показали неплохой темп, но затем, на рестарте, у нас, как и у многих, были проблемы с жёсткими шинами. Именно поэтому Шарль потерял позицию по отношению к Льюису Хэмилтону, который ехал на резине Medium. Но если мы в период остановки гонки тоже решили бы поставить такие шины, то в нашем случае до конца дистанции они могли не выдержать.

Мы должны продолжать работать, чтобы сократить разницу между скоростью в квалификации и гоночным темпом, ведь у нас было намного больше сложностей, прежде всего на жёстких шинах, чем у соперников, которым удавалось лучше работать с резиной».