Гран При Мехико: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Мехико…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Мехико, Шарль Леклер завоевал четвёртый поул в сезоне и 22-й в карьере, сравнявшись по этому показателю с Фернандо Алонсо.

Карлос Сайнс квалифицировался вторым – впервые с прошлогоднего Гран При Монако гонщики заняли весь первый ряд стартового поля. Для пары Леклер — Сайнс это третий весь первый ряд, причём всегда а таком порядке. 12-й раз в сезоне Леклер опередил Сайнса в квалификации.

Четвёртое место Даниэля Риккардо – лучший результат AlphaTauri после Катара’21. До этого лучшим результатом команды в этом сезоне было восьмое место Юки Цуноды в Баку.

Серхио Перес квалифицировался пятым, что стало его худшим результатом в Мексике с 2019 года.

Льюис Хэмилтон показал шестое время, впервые квалифицировавшись в Мексике ниже третьего места.

Валттери Боттас квалифицировался 9-м, продлив серию – в Мехико он всегда проходил в финал квалификации.

Кевин Магнуссен 11-й раз в сезоне выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Логан Сержант в 14-й раз в сезоне выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Мехико, Макс Ферстаппен одержал 51-ю победу в карьере и 16-ю в сезоне – это новый абсолютный рекорд по числу побед в году.

Ферстаппен превзошёл рубеж 2500 очков за карьеру, по этому показателю он уступает только Феттелю (3098 очков) и Хэмилтону (4625,5 очков).

Ферстаппен вышел на пятое место в истории по числу кругов лидирования (2709), опередив Алёна Проста (2683). Следующий ориентир – Айртон Сенна (2931 круг лидирования). Лидер поэтому показатель – Льюис Хэмилтон (5455 кругов).

Льюис Хэмилтон финишировал вторым, шестой раз в сезоне и 197-й за карьеру поднявшись на подиум. Британец в 65-й раз оставил за собой лучший круг гонки.

Финишировав третьим, Шарль Леклер впервые в этом сезоне поднялся на подиум по ходу уик-энда без субботнего спринта. Это был 100 Гран При Леклера в составе Ferrari.

Стартовав 17-м, Ландо Норрис финишировал пятым, отыграв наибольшее число позиций в своей карьере.

Седьмое место Даниэля Риккардо – лучший результат AlphaTauri в сезоне 2023 года.