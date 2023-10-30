Команда Haas по итогам сезона может потерять миллионы

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Риск, что команда Haas F1 по итогам сезона может потерять миллионы, становится всё более явным. Гран При Мехико стал четвёртым подряд этапом сезона, на котором она не смогла набрать очков и в результате откатилась на последнее место Кубка конструкторов.

Даниэль Риккардо прекрасно провёл гонку на автодроме имени братьев Родригес, финишировал седьмым и заработал для AphaTauri шесть очков, что позволило ей подняться с 10-й сразу на 8-ю строчку командного зачёта, тогда как Haas опять не повезло.

Если за оставшиеся до завершения сезона три этапа американской команде не удастся поправить положение, то она понесёт весьма ощутимые финансовые потери, поскольку разница в сумме призовых между 8-м местом (на которое она по-прежнему может претендовать) и последним составляет порядка 15-20 млн. евро.

При этом Гран При Мехико стал 200-й гонкой Формулы 1 в карьере Нико Хюлкенберга, причём до 65-го круга он ехал на 10-й позиции, но удержать её не смог и финишировал только 13-м.

«Призовая десятка была так близка, но всё-таки до неё очень далеко, – прокомментировал немецкий гонщик в эфире телеканала Sky Deutschland. – Вероятно, я раньше всех понял, что заработать очки не удастся. Я старался удержаться в десятке, но для этого пришлось агрессивно атаковать, а из-за этого износились шины.

Всё это несколько расстраивает, ведь я провёл безумную гонку, но этого оказалось недостаточно».

После 19 этапов сезона на счету Хюлкенберга остаётся 9 очков, причём в последний раз он что-то заработал ещё в начале июля в Австрии: в спринте на Red Bull Ring Нико финишировал шестым. На счету Кевина Магнуссена, его напарника, всего три очка, и в Мехико датчанин сошёл с дистанции, попав в серьёзную аварию из-за поломки задней подвески на его машине VF-23.