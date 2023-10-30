Крак: Характеристики трассы не подходили нашей машине

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Гран При Мексики стал вторым этапом сезона, на котором команде Aston Martin вообще не удалось заработать очков. Ни на одной из стадий гонки Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо не добирались до первой десятки, а потом всё закончилось двойным сходом.

Лэнс Стролл (классифицирован 17-м): «Перед гонкой мы немного подкорректировали настройки, и поведение машины немного улучшилось, однако нам всё-таки не хватает темпа, чтобы бороться за высокие позиции.

Я вынужден был сойти с дистанции после контакта с машиной Валттери Боттаса между 13-м и 14-м поворотами. Но теперь мы переключаемся на подготовку к этапу в Бразилии, где пройдёт последняя в этом сезоне спринтерская гонка, так что в следующий уик-энд надо постараться выступить как можно лучше.

Я знаю, что вся команда – и гоночная бригада, и сотрудники базы в Сильверстоуне – прилагает все возможные усилия, чтобы добиться улучшений, и это единственное, что мы сейчас можем предпринять».

Фернандо Алонсо (не финишировал): «Трудная гонка, да и уик-энд в целом. Похоже, машина получила какие-то повреждения из-за того, что в неё попали обломки, оставшиеся на трассе после инцидента в 1-м повороте на старте.

Мы потеряли темп, но постарались разобраться с проблемой во время остановки гонки красными флагами, однако после рестарта всё стало ещё хуже, поэтому в итоге всё закончилось сходом с дистанции.

Пока серия из трёх гонок подряд, разделённых недельными интервалами, складывается для нас неудачно, но на трудностях учишься больше, чем на успехах. До конца сезона осталось три гонки на очень разных по характеру трассах, поэтому в Бразилии предпримем следующую попытку».

Майк Крак, руководитель команды: «В этот уик-энд мы не были конкурентоспособны и не смогли предоставить Лэнсу и Фернандо машину, которая позволила бы бороться за очки.

Перед гонкой мы внесли изменения в настройки машины Лэнса, рассматривая это в более широком контексте подготовки к 2024 году. Нынешняя форма команды никого не устраивает, но у нас сильный и сплочённый коллектив, и мы продолжаем работать сообща, стараясь добиться улучшений.

Справедливости ради надо подчеркнуть, что характеристики мексиканской трассы не подходили нашей машине, но в следующий уик-энд на Интерлагосе постараемся выступить лучше».