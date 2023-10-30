Ландо Норрис: Думаю, я мог бы побороться за подиум

В Мехико Ландо Норрис стартовал с 17-й позиции, а финишировал пятым, провёл очень боевую гонку и по итогам голосования болельщиков был признан лучшим гонщиком дня. Кроме того, по числу отыгранных мест британский пилот McLaren обновил собственный рекорд. Его напарнику, Оскару Пиастри, повезло меньше, хотя он тоже заработал очки.

Ландо Норрис (5-й): «Первый старт мне удался неплохо, а вот на рестарте не всё сложилось так, как надо. У нас начинались сложности из-за перегрева силовой установки, и перед рестартом это помешало довести шины до правильных рабочих температур. За это пришлось расплачиваться.

Потом я старался избежать неприятностей, ни с кем не столкнуться, поэтому на прямой чуть сбросил скорость. После этого я просто сохранял спокойствие, довёл резину до нужных температур и уже тогда начал атаковать.

Это было весело, и я даже не думал, что смогу подняться до 5-й позиции, так что темп, на который способна наша машина, обнадёживает. Очень неплохой был темп, хотя я долго ехал на непривычно низких позициях. Зато потом, когда мы переходили на жёсткую резину, за счёт более раннего пит-стопа мне удалось опередить семь или восемь машин, и это было здорово!

Также мне немного помогло появление автомобиля безопасности и красные флаги, потому что я смог перейти на шины Medium. На них я проводил неплохие обгоны, мне удалось довольно быстро опережать соперников. Самое главное, при этом надо было стараться не попадать в неприятные ситуации, и у нас всё получилось.

Жаль, что не удалось подняться на более высокие позиции, поскольку я думаю, что мог бы побороться за подиум».

Оскар Пиастри (8-й): «После периода, когда на трассе был автомобиль безопасности, у нас просто начались сложности. У меня было много разного рода дуэлей с соперниками, что тоже сказывалось, и держать нужный темп уже не удавалось.

Кроме того, ближе к концу гонки машина получила повреждения в инциденте с Юки Цунодой, и нам ещё предстоит всё это проанализировать. Он атаковал, но мне долго удавалось его сдерживать, а в его последней попытке я не ожидал, что в зоне торможения он сместится вправо. Как бы то ни было, для меня всё закончилось более-менее нормально».