Лео Турини: Ferrari – мастера иллюзий

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Известный итальянский журналист Лео Турини, как и все болельщики Ferrari, разочарован итогами Гран При Мехико, ведь гонщики Скудерии вновь отличились в субботу, но в воскресенье удержать позиции, с которых они стартовали, им не удалось.

Короли квалификаций – это я о Ferrari. Начиная с Монцы Шарль Леклер и Карлос Сайнс четыре раза выигрывали поул, а это немало. Но победа в гонках была только одна – в Сингапуре.

Если Макс Ферстаппен сравнялся с Аленом Простом по числу побед, в 51 раз поднявшись на вершину подиума (впереди него теперь только Себастьян Феттель, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, который отлично выступил и в Мехико – кстати, как и Норрис, хотя в субботу у него были неприятности), то пилоты Ferrari довольствовались более скромными результатами. Леклер занял 3-е место, Сайнс – четвёртое. Достаточно ли этого? Нет.

Тут, конечно, можно начать рассуждать о том, как они стартовали, но сути проблемы это не изменит.

В общем, Ferrari – короли одного быстрого круга. В настоящий момент приходится признавать, что пока команде много чего не хватает, и до идеала ей далеко.

При этом масштаб проблемы даже можно измерить: дистанция Гран При в среднем превышает триста километров, а Скудерия расходует всю свою мощь на одном быстром круге. Если угодно, Ferrari можно называть мастерами иллюзий.

К сожалению, это старая проблема. Я слышу о ней на протяжении десятилетий, и это не преувеличение! Когда-то нам объясняли, что аэродинамическая труба на базе команды в Маранелло далека от совершенства, и дело именно в этом. Но потом она была модернизирована и доведена до современного уровня.

Тогда начались жалобы, что симулятор не такой крутой, как те безумно дорогие системы, которые используют Red Bull и Mercedes. Но теперь гоночное подразделение Ferrari получило в своё распоряжение прекрасный современный симулятор. Тем не менее, резина на красных машинах изнашивается слишком быстро.

Поскольку сомневаться в уровне профессиональной подготовки инженеров, работающих в Маранелло, не принято, становится понятно, что мы имеем дело с провалами в организации рабочих процессов, а также с дефицитом иного рода. Я бы назвал его «дефицитом культуры» – в том смысле, что команде крайне важно научиться с максимальной эффективностью использовать навыки и опыт имеющихся кадров, а также искать дополнительные человеческие ресурсы где-то ещё, если в этом есть необходимость.

Понимаю, что всё это сложные темы, ведь все мы совершенно справедливо считаем Формулу 1 прежде всего генератором эмоций. Однако у автоспорта есть ещё и технологическая сторона, и одной только страсти тут мало. В своё время Энцо Феррари отлично это понимал. Остаётся надеяться, что его последователи разделяют эти воззрения.