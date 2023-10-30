Окон: Сложный уик-энд завершился вполне позитивно

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Гонщики Alpine заработали лишь одно очко в Мехико, благодаря 10-му месту Эстебана Окона…

Эстебан Окон (10-й): «Сложный уик-энд завершился вполне позитивно в упорной борьбе за финиш в первой десятке. По радио после гонки я сказал: "Никогда не сдавайся", и сегодня это было именно так.

Спасибо команде за хорошую гонку, в которой многое происходило от старта до финиша. Мы не очень хорошо стартовали, потеряли несколько мест, и я оказался на последнем месте. Первая половина гонки получилась сложной, но мы рискнули со стратегией, что здорово помогло. На рестарте я отыграл несколько мест и в итоге финишировал 10-м, заработав заслуженное очко».

Пьер Гасли (11-й): «Тяжелый день. Обидно упускать возможность заработать очки. Мы сделали всё, что могли, но автомобиль безопасности выехал в очень неподходящий момент.

Я рад, что с Магнуссеном всё в порядке – авария была серьёзной. С нетерпением жду завершения серии из трёх Гран При в Бразилии в следующий уик-энд. Он пройдёт с субботним спринтом, будет разыграно больше очков, я с удовольствием вспоминаю свой подиум в 2019-м».