Риккардо наконец получил машину с нужными настройками

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Даниэль Риккардо заслуживает всяческих похвал за прекрасное выступление в Гран При Мехико – в субботу за рулём машины AlphaTauri он показал 4-е время в квалификации, а в воскресенье финишировал седьмым в гонке. Пока это лучшее достижение команды из Фаэнцы в этом году, что позволило ей подняться с последней строчки Кубка конструкторов сразу на восьмую.

«Мы увидели прежнего Даниэля», – констатировал Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, после гонки.

Комментируя её итоги, сам Даниэль подчеркнул, что таких результатов удалось добиться в том числе благодаря тому, что вместе с командой им удалось настроить машину так, как нужно ему.

Авторы издания The Race проанализировали особенности стиля пилотирования, характерного для австралийца, и вот к каким выводам пришли.

Риккардо работает за рулём машины не так, как Юки Цунода, выступающий за AlphaTauri уже третий сезон, и не так, как Пьер Гасли, который до этого года был напарником японского гонщика. Они предпочитают тормозить в поворотах позже и работать рулём более резко – такой подход часто называют «V-стилем».

Даниэль действует иначе, соответственно, предпочитает другой подход к настройкам машины, и в Мехико команде из Фаэнцы впервые удалось настроить его AT04 так, как он просил.

«У него иной стиль пилотирования, и это требует не только иных механических или аэродинамических настроек, – подчеркнул Джонатан Эддолз, главный гоночный инженер AlphaTauri. – То, как он пилотирует, позволяет иначе прогревать шины, и их температурный баланс другой. Мы не говорим о какой-то заметной разнице, но видим отличия его манеры пилотирования.

Он отыгрывает время в других частях поворота, что позволяет определить те или иные слабости, типичные для его напарника. Поэтому, настраивая машину для Даниэля, нам нужно выбирать несколько иное направление».

Риккардо предпочитает проходить повороты с более высокой скоростью, и его траектория больше напоминает литеру «U». Для этого ему требуется, чтобы задняя часть машины отличалась некоторой нестабильностью на входе в поворот, но сцепление при этом должно быть на достаточном уровне, чтобы в средней фазе поворота машина в него вписалась без срыва задних колёс.

Когда Даниэль выступал за McLaren, машины британской команды были способны генерировать немалую прижимную силу, но её не всегда удавалось использовать, поэтому машина в разных поворотах и разных условиях могла вести себя по-разному, т.е. не слишком стабильно. Всё это не позволяло австралийцу пилотировать так, как он предпочитает.

Ландо Норрис, хотя регулярно поднимается на подиум, до сих пор подчёркивает, что ему хотелось бы проходить повороты по U-траектории, но машина не позволяет, поэтому приходится применять V-стиль.

Риккардо признавал, что его проблема в McLaren заключалась именно в том, что ему не удавалось изменить стиль пилотирования. Норрису удаётся, а теперь мы видим, что удаётся и Оскару Пиастри, занявшему место Даниэля в McLaren. Но, как все видели в минувший уик-энд в Мехико, за рулём машины, которая его устраивает, Даниэль в состоянии творить чудеса.

Причём в AlphaTauri начали эксперименты по поиску нужных для Риккардо настроек сразу после летнего перерыва в чемпионате, но эту работу пришлось прервать, когда он получил травму и надолго выбыл из игры. Вернулся за руль он только в Остине, но там в программу уик-энда входил субботний спринт, а это не способствует нормальной работе с машиной. Поэтому в США Даниэль использовал те же настройки, что и Юки Цунода.

Они ему не подошли, но в целом уже было понятно, в каком направлении нужно работать, и в Мехико нужный результат был достигнут, поэтому Риккардо удалось в большей степени раскрыть потенциал AT04, ведь она уже была настроена с учётом его предпочтений.

«Ему серьёзно мешало поведение передней части машины, – прокомментировал Эддолз. – Благодаря новому подходу к настройкам, нам удалось добиться более эффективной работы передней части его машины, и был достигнут компромисс в плане стабильности, а также в том, как это влияет на температуры шин в процессе прохождения поворота и на протяжении всего круга».

Хотя машина AlphaTauri не отличается такой прижимной силой, какую генерирует аэродинамический обвес шасси McLaren, похоже, она ведёт себя на трассе более стабильно и предсказуемо. Это даёт Риккардо возможность проходить повороты так, как ему нравится; он знает, чего ожидать от машины, избегать тех сложностей, с которыми сталкивается Цунода, и подходить ближе к пределу.

Если бы не остановка гонки красными флагами, не исключено, что Даниэль мог бы финишировать пятым. Темп, на который он был способен на последнем отрезке дистанции, позволяет предположить, что он смог бы сдержать натиск Джоржа Расселла, который опередил его после рестарта. Норрис же в такой ситуации был ещё далеко позади, и не факт, что ему удалось бы догнать своего бывшего напарника.