Super Formula: Лиам Лоусон стал «Новичком года»

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Лиам Лоусон очень здорово провёл сезон в японской серии Super Formula и по его итогам был признан «Новичком года».

Новозеландский гонщик стал вице-чемпионом, но боролся за титул до последнего, и, конечно, его достижения – три победы и поул – должны были получить достойную оценку.

«Думаю, год сложился невероятно здорово, хотя сезон был очень трудным, – прокомментировал Лоусон. – Мой хороший друг Ник Кэссиди, выступавший в Super Formula в прошлом, всегда мне говорил: «Чтобы добиться высоких результатов в этой серии, требуется время, но ты постарайся!»

Я был готов к тому, что у меня будут сложности, но, оглядываясь назад, готов повторить: сезон был очень неплохим. Жаль, что мы не выиграли чемпионат, но думаю, что Ритомо Миата (чемпион Super Formula 2023 года) стабильно и очень здорово выступал в течение всего года.

Год в японской серии меня многому научил, сильно на меня повлиял и принёс немало пользы в плане подготовки к Формуле 1».

Лиам не случайно упомянул Ника Кэссиди: его соотечественник выиграл титул в Super Formula в 2019 году, а ныне успешно продолжает карьеру в Формуле E. Но были и другие европейские гонщики, кому удалось добиться успехов в этом престижном японском чемпионате, вот только несколько имён: Ральф Шумахер (1996), Педро де ла Роса (1997), Ральф Фёрман (2002), Лоик Дюваль (2009) и Андре Лоттерер (2011).