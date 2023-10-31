Гонщик Red Bull Арвид Линдблад переходит в Формулу 3

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Арвид Линдблад, 16-летний британец, в минувшем сезоне занявший 3-е место в итальянской Ф4, в 2024-м будет выступать в Формуле 3 за команду Prema. В начале этого года стало известно, что он принят в молодёжную программу Red Bull.

Арвид дебютировал в гонках одноместных машин только в прошлом году, а в этом сезоне быстро прогрессировал, одержав 8 побед и 15 раз поднявшись на подиум в трёх разных чемпионатах Ф4. Разумеется, до этого он добился немалых успехов в европейском картинге.

Он уже приступил к подготовке к следующему году, став участником тестов Формулы 3, проходивших после завершения сезона на трассах в Хересе, Барселоне и Имоле. Но напоследок он ещё раз сядет за руль машины Формулы 4 и выйдет на старт ноябрьской гонки в Макао.

Рене Росин, руководитель команды Prema: «В этом году Арвид произвёл на нас очень сильное впечатление, и мы считаем, что у него есть потенциал, чтобы добиться успеха и в Формуле 3. Приложим максимум усилий, чтобы сделать его переход как можно более лёгким и помочь ему быстро обрести скорость, хотя его ждёт трудный сезон. Теперь наш состав на 2024 год полностью сформирован, и я им очень доволен».

Арвид Линдблад: «Я очень рад в 2024-м продолжить сотрудничество с Prema в Формуле 3. Мы провели отличный год в Ф4 и на протяжении всего сезона претендовали на титул. Prema очень здорово выступала в этом году и в Ф3, поэтому для меня большая честь подняться на следующую ступень карьеры вместе с ней.

Вместе с Prema мы неплохо поработали на тестах, добились прогресса, и теперь я с нетерпение жду начала нового сезона».