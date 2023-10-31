Изола: Наиболее вероятна тактика с двумя пит-стопами

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Шинники Pirelli везут в Бразилию резину составов C2, C3 и C4, т.е. «среднюю» по жёсткости, и Марио Изола, руководитель Pirelli Motorsport, рассказал об основных особенностях предстоящего этапа, в программу которого входит субботний спринт.

Марио Изола: «Бразильский автодром Интерлагос в Сан-Паулу известен тем, что гонки там проходят захватывающе интересно. Длина круга составляет всего 4309 м, и это одна из самых коротких трасс чемпионата, короче неё только городское кольцо в Монако и трасса в Мехико.

Кроме того, движение там идёт против часовой стрелки, а расположен автодром на холмах, что придаёт ему уникальный характер. После 1-го поворота идёт крутой спуск, а за этой секцией следует затяжной подъём с несколькими поворотами, после чего начинается длинная прямая в сторону линии финиша.

У трассы 15 поворотов – пять правых и девять левых, так что направление движения несколько раз меняется. На Интерлагосе есть всего понемногу, есть и медленные повороты, и среднескоростные, а аэродинамические обвесы машины настраиваются на довольно высокий уровень прижимной силы.

Если говорить о силах, воздействующих на шины, что на этой трассе можно говорить о примерном балансе между продольными и поперечными нагрузками.

Асфальт отличается довольно высокой абразивностью, что типично для стационарных автодромов с долгой историей. Деградация резины носит преимущественно термальный характер, поэтому для бразильского этапа были выбраны составы C2, C3, и C4.

Наиболее вероятной тактикой будет схема с двумя пит-стопами, поскольку вариант с единственной остановкой в боксах требует экономного расходования ресурса резины, а это скажется на гоночном темпе.

По ходу Гран При Бразилии на трассу часто выезжал автомобиль безопасности, что тоже является одной из ключевых переменных, влияющих на исход гонки. Также в это время года могут очень быстро меняться погодные условия.

Этап на Интерлагосе станет последним в сезоне, в программу которого включён спринт, поэтому команды и гонщики получат ещё один шанс оценить поведение шин на длинных сериях кругов».