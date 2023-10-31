Кристиан Хорнер о сходе Переса и успехе Риккардо…

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвёл итоги гонки в Мехико…

Кристиан Хорнер: «Я очень расстроен вылетом Серхио в первом повороте. Пожалуй, у него это был лучший старт в сезоне. Он оказался в воздушном мешке сразу от трёх машин и вошёл в поворот с огромной избыточной скоростью. Не стоит винить его в том, что он хотел выйти в лидеры на домашней трассе. Это был гоночный инцидент, в тот поворот втроём не войти.

Для Серхио и его болельщиков этот сход был обидным и неприятным. Механики сделали всё возможное, чтобы вернуть его на трассу, но машина была слишком серьёзно повреждена.

Серхио очень эмоционально перенёс этот сход, но я сказал ему, что на следующей неделе гонка в Бразилии, где он снова сможет побороться за победу на глазах у своих болельщиков.

Я очень доволен выступлением Риккардо. Приятно видеть, что он демонстрирует столь высокие результаты, именно поэтому мы вернули его в AlphaTauri.

Он был великолепен в этот уик-энд, сражаясь с Mercedes за рулём AlphaTauri, и если бы не красный флаг, он бы финишировал выше. Отличное выступление. В этот уик-энд мы увидели прежнего Даниэля. Он спокоен, уверен в себе и отлично мотивирован».