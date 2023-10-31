Марио Изола: Состав С4 оказался наиболее эффективным

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Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги Гран При Мехико, победу в котором одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Марио Изола: «Во время гонки Формулы 1 в Мехико на трассе всегда потрясающая атмосфера. Так было и сегодня, даже несмотря на преждевременный сход любимца местной публики Серхио Переса.

Если говорить о шинах, то мы увидели, как улучшение состояния трассы и более высокая температура привели к тому, что наиболее эффективным оказался состав С4. Это было особенно хорошо видно после рестарта, когда гонщики, сделавшие выбор в пользу Medium, смогли атаковать, а эффективность шин не падала до последнего круга, как это было у Льюиса Хэмилтона и Ландо Норриса.

Превосходство Макса Ферстаппена означало, что он может выбирать любую стратегию пит-стопов, а появление автомобиля безопасности помогло ему провести второй пит-стоп без потери позиции, учитывая, что его соперники перед этим провели свои запланированные остановки. Как это часто бывает с гонщиком, который находится в отличной форме, ему сопутствует удача».