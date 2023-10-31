Мартин Брандл об итогах Гран При Мехико

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Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор Sky Sports, поделился впечатлениями о минувшем этапе в Мехико, где Макс Ферстаппен одержал свою 16-ю победу в сезоне, а его напарник сошёл с дистанции уже в первом повороте после старта.

Если говорить об интриге воскресной гонки в целом, то её сильно подпортил инцидент в 1-м повороте. Ферстаппену удалось опередить обе машины Ferrari, стартовавшие перед ним из первого ряда, а Серхио Перес, его напарник по Red Bull Racing, столкнулся с Шарлем Леклером, и всё это происходило на глазах патриотически настроенной толпы его соотечественников, заполнявших трибуны автодрома и страстно желавших ему успеха.

Мы с коллегами по Sky Sports F1 спорили: может быть, эта оглушительная поддержка, которая обеспечена Серхио в Мексике, лишь добавили прессинга и сказалась на его форме, и без того не лучшей? Или наоборот, она придаёт ему дополнительную мотивацию?

Перес всё сделал правильно – но лишь до того момента, когда надо было входить в 1-м поворот. Он отлично стартовал с 5-й позиции, воспользовался слипстримом позади трёх машин, разгонявшихся перед ним, идеально выбрал просвет с левой стороны трассы, где к тому же и асфальт почище, и входил в поворот по более широкой траектории.

Но он стал жертвой собственного прекрасного старта и в общем-то неплохих решений, которые он в тот момент принимал, ведь Серхио уже поравнялся с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном и мог выйти в лидеры.

Потом он объяснял, что поскольку на подиум на этой трассе он уже поднимался дважды, то теперь ему хотелось возглавить гонку и одержать победу. Но, как это ни печально, всё вдруг пошло не так, как надо.

На скорости под 300 км/ч за долю секунды он допустил две ошибки. Он полагал, что Леклер, оказавшийся между двух машин Red Bull, затормозит раньше; можно предположить, что того же самого он ожидал и от Ферстаппена, который ехал по более пыльной внутренней траектории, потому голландцу приходилось входить в поворот намного круче. Но ни тот, и другой не стали тормозить рано и в полной мере контролировали поведение своих машин.

Главная же ошибка Серхио заключалась в том, что он слишком резко и слишком рано повернул руль, хотя ему следовало зайти в поворот по более широкой траектории, и тогда бы он получил преимущество при прохождении второй части шиканы.

У Леклера не было пространства для манёвра, потому что справа от него ехал Ферстаппен, и между машинами Серхио и Шарля произошёл довольно жёсткий контакт, а поскольку шины в Формуле 1 широкие и «липкие», то Red Bull мексиканца взмыла в воздух, и всё закончилось сходом. Понятно, что худшего начала гонки для него, его команды, мексиканских болельщиков и для промоутеров гонки быть просто не могло.

Одна из самых непредсказуемых квалификаций

Субботняя квалификация, определявшая порядок старта гонки, была одной из самых непредсказуемых и странных на моей памяти.

Вероятно, причинами этого стало сочетание скользкой трассы, дефицита прижимной силы из-за разреженного воздуха на высоте 2240 м над уровнем моря, немного снизившейся, но всё ещё довольно высокой температуры асфальта, меняющихся силы и направления ветра, способности гонщиков нормально подготовить шины на круге выезда из боксов, а также, не исключено, небольшого разброса в поведении разных комплектов мягкой резины Pirelli.

Были те, кому, как Алексу Элбону, не удалось даже приблизиться к собственным результатам, которые они показывали на тренировках – гонщику Williams даже казалось, что его машина повреждена. А вот пилоты Ferrari, занявшие весь первый стартовый ряд, общаясь друг с другом, удивлялись: «И откуда взялась такая скорость?»

Даниэль Риккардо, очень уверенно выступивший в этот уик-энд за рулём AlphaTauri, смог показать в квалификации 4-й результат, опередив Серхио Переса, а также обоих гонщиков Mercedes.

Впечатлили также оба пилота Alfa Romeo: Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу пробились в финальную сессию, хотя в воскресной гонке финишировали в числе последних, что ещё раз подтверждает странный характер квалификации.

Оскар Пиастри показал 7-й результат, а вот Ландо Норрис, его напарник по McLaren, вообще не прошёл дальше первой сессии – для него квалификация сложилась крайне неудачно.

Перед первой попыткой в бак его машины залили неправильное количество топлива, и ему пришлось вернуться в боксы. Во второй попытке он допустил ошибку, а потом, когда Ландо в последний раз попытался проехать быстрый круг, на трассе появились жёлтые флаги из-за странного разворота Фернандо Алонсо.

По идее, Норрис должен был бы стартовать последним, но переместился на 17-ю позицию благодаря штрафам, полученным Логаном Сарджентом и Юки Цунодой, а также тому, что Лэнс Стролл начинал гонку с пит-лейн.

Одна из лучших гонок Ландо Норриса

После старта из предпоследнего ряда Норрис провёл, вероятно, свою лучшую на сегодняшний день гонку в Формуле 1 и финишировал пятым. Ему удавались яркие и дерзкие обгоны, хотя рестарт он провалил. Рестарт был вызван тем, что гонка была приостановлена красными флагами после тяжёлой аварии Кевина Магнуссена, произошедшей из-за поломки подвески на его Haas. К счастью, его только тряхнуло, но обошлось без травм.

В McLaren решили, что Ландо стартует на мягких шинах, на которых вообще-то он не так уж много позиций отыграл, после чего на 11-м круге провёл пит-стоп и получил комплект жёсткой резины. На 33-м круге перешёл на Medium, а на 35-м были вывешены красные флаги.

После этого, хотя на рестарте он допустил избыточную пробуксовку ведущих колёс и откатился назад, Ландо провёл великолепную гонку, занял 5-е место и четвёртый раз подряд по итогам голосования болельщиков был вполне заслуженно признан «Гонщиком дня».

Ещё одним претендентом на это звание был Льюис Хэмилтон, занявший в Мехико второе место, чем был весьма доволен. Бывали времена, когда такие результаты его расстраивали, но не сейчас, и особенно стоит выделить его прекрасный обгон Леклера. Дополнительный призовой балл за лучший круг тоже получил Льюис, и теперь он всего на 20 очков отстаёт от Переса, по-прежнему занимающего второе место в личном зачёте.

Риккардо показал очень неплохой седьмой результат, заработав для AlphaTauri очки, в которых его команда отчаянно нуждалась. Его напарник, Юки Цунода, тоже ехал в призовой десятке, но только до того, как затеял спор за позицию с Оскаром Пиастри, остался в проигрыше, и всё закончилось столкновением. Впрочем, стюарды сочли это гоночным инцидентом.

Алекс Элбон по итогам боевой гонки заработал пару очков для Williams, финишировав девятым, а замкнул призовую десятку Эстебан Окон.

Машины Aston Martin с самого старта выглядели не лучшим образом, но увы, по разным причинам Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл не смогли добраться до финиша. А ведь ещё несколько месяцев назад казалось, что Алонсо был одним из немногих, кому удавалось хотя бы не упускать Ферстаппена из поля зрения, но теперь он откатился на 5-ю строчку личного зачёта и уже чувствует прессинг со стороны Норриса, Леклера и Расселла.