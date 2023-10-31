Оскар Пиастри: Раньше я не выступал в Бразилии

На прошлом этапе в Мехико прервалась серия из четырёх гонок подряд, в которых хотя бы один из гонщиков McLaren поднимался на подиум. В британской команде с оптимизмом ждут Гран При Бразилии и рассчитывают на более успешное выступление.

Ландо Норрис: «Впереди Бразилия, которая завершает серию строенных этапов, и где нас ждёт финальный спринт сезона. У трассы богатая история и наследие, связанные с McLaren и Айртоном Сенной. Мне всегда нравится приезжать на этот этап, и я надеюсь, в этот уик-энд мы заработаем много очков.

У машины была отличная скорость в Мехико, что позволило мне отыграть 12 позиций, чему я вполне рад. Мы знаем, на что способны, поэтому должны просто выехать на трассу и сделать свою работу».

Оскар Пиастри: «Я с нетерпением жду гонку в Бразилии. Мне нравятся этапы со спринтом, поскольку такой формат даёт больше шансов заработать очки. Я никогда не гонялся в Бразилии, но рад, что смогу выступить на легендарной трассе.

Последние несколько гонок получились обнадёживающими, особенно если учесть форму команды в начале сезона. Этап в Мехико получился непростым для меня, но вместе с командой мы провели оценку, и я учту полученный опыт. В этот уик-энд мы ставим перед собой задачу заработать очки».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы сильно провели этап в Мехико, заработав очки двумя машинами, но теперь всё внимание на гонке в Бразилии. Нас продолжают воодушевлять характеристики машины, и я надеюсь, что мы вновь окажется конкурентоспособными.

Впереди финальный этап строенной серии, и команда сохраняет концентрацию. Мы провели несколько напряжённых недель, но все мотивированы продолжать выступать на самом высоком уровне. Впереди финальный спринт сезона, что даёт возможности заработать много очков. Мы ставим перед собой задачу максимизировать шансы в предстоящий уик-энд».