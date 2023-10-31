Стелла: Мы увидели своего рода шедевр в исполнении Ландо

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Андреа Стелла заявил, что прорыв Ландо Норриса с 17-й позиции на старте Гран При Мехико на 5-е место на финише был одной из лучших гонок, которые он, руководитель команды McLaren, вообще видел за свою карьеру в Формуле 1.

В субботу Ландо выбыл из борьбы в квалификации уже в первой сессии, так сложились обстоятельства, и ему предстояла трудная гонка на трассе, где отыгрывать позиции довольно сложно. Однако он отлично справился с задачей, в процессе её выполнения продемонстрировав мастерское умение обгонять – его манёвры на мексиканской трассе привлекли общее внимание.

«У нас на пит-уолл McLaren состоялся разговор на эту тему: Уилл Джозеф, гоночный инженер Норриса, повернулся ко мне и сказал: «Это одна из лучших гонок Ландо», – поделился Стелла. – А я ответил: «Уилл, это вообще одна из лучших гонок!»

Ландо провёл так много обгонов, и это в Мехико, хотя можете почитать, что все говорили об этом в субботу: обгонять очень трудно, потому что приходится контролировать температурный режим работы силовой установки, для чего нужно сбрасывать газ и ехать накатом.

Словом, я под сильным впечатлением. Это одна из лучших гонок в исполнении пилота, к которому я имею отношение».

Слова Стеллы дорогого стоят, ведь с своё время, работая в Ferrari, он сотрудничал и с Михаэлем Шумахером, и с Фернандо Алонсо.

«Эта гонка вызвала у меня воспоминание о Гран При Европы 2012 года, проходившем в Валенсии, – продолжил он. – Фернандо тогда стартовал 11-м, и мы выиграли ту гонку. Но сейчас в Мехико, с одной стороны, мы в восторге, поскольку увидели своего рода шедевр в исполнении Ландо, однако есть и другая сторона, ведь темп машины позволял бороться за подиум.

Я хочу сказать, что есть и небольшой повод для расстройства, хотя после квалификации я не думал, что в воскресенье мы сможем опередить так много машин. Поэтому я предпочитаю выделить позитивные стороны гонки и надеюсь, что вся наша команда, в том числе все, кто трудится на базе в Уокинге, и все наши болельщики восприняли это именно так: мы не сдаёмся, мы по-прежнему конкурентоспособны, но в целом должны лучше справляться с делом во все дни гоночного уик-энда».