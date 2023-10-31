Валттери Боттас: Мы хотим отыграться в Бразилии

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Этап в Мехико стал вторым подряд, в котором команда Alfa Romeo не заработала очки, и опустилась на девятое место в Кубке конструкторов. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу рассчитывают на более успешное выступление в Бразилии.

Валттери Боттас: «Нельзя отрицать, что в Мехико пришлось тяжело, особенно учитывая результат наших стартовых позиций. Жаль, что не удалось заработать очки – это был не наш день, удача отвернулась от нас.

До конца сезона три гонки, в которых мы должны сделать максимум возможного как на трассе, так и за её пределами. Квалификационный темп позволяет проходить в финал, но всё же основное внимание должно оставаться на том, чтобы максимизировать потенциал в гонке.

В прошлом Интерлагос подходил нашей машине – круг короткий, и на этой трассе многое зависит от гонщика и машины. Здесь можно бороться и есть возможности для обгонов. Надеюсь, это будет нашим вариантом – мы стремимся быстро встать на ноги и отыграть потери».

Гуаньюй Чжоу: «Этап в Мехико – закрытая глава. У нас есть возможность быстро отыграться в Бразилии в этот уик-энд, где пройдёт финальный этап строенной серии. Интерлагос – одна из самых знаковых трасс в календаре, на которой мне понравилось выступать в прошлом году.

Нас ждёт шестой и финальный спринт сезона, поэтому критически важно всё сделать правильно в единственной тренировке. Мы все мотивированы и готовы отыграться после нескольких сложных уик-эндов.

Ещё в начале месяца казалось, что если мы всё сделаем правильно, то добьёмся высоких результатов. Эта цель должна оставаться неизменной – мы готовы полностью раскрыть потенциал машины и побороться за очки».