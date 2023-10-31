Валттери Боттас оштрафован за столкновение со Строллом

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Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас получил пятисекундный штраф и два штрафных балла за столкновение с Лэнсом Строллом на отрезке между тринадцатым и четырнадцатым поворотом во время гонки в Мехико.

В результате инцидента машина гонщика Aston Martin получила повреждения – Лэнс вернулся в боксы и сошёл с дистанции.

Для Валттери это первые два штрафных балла за 12-месячный период. После прибавки пяти секунд к результату Боттас опустился с четырнадцатого на пятнадцатое место.