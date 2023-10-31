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Вице-чемпион Формулы 3 прошедшего сезона и участник Гоночной академии Williams Зак О’Салливан продолжит карьеру в Формуле 2. В 2024 году 18-летний британский гонщик будет выступать за команду ART Grand Prix.

Зак О’Салливан: «Я рад присоединиться к ART в моём дебютном сезоне в Формуле 2. Я с нетерпением жду начала нового чемпионата.

У команды великолепный опыт, поэтому не могу дождаться, когда мы приступим к совместной работе на тестах в Абу-Даби».