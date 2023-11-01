Даниэль Риккардо: Результат в Мехико придаёт уверенность

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Даниэль Риккардо финишировал седьмым в Мехико и заработал первые в сезоне очки. Гонщик AlphaTauri как и его напарник Юки Цунода рассчитывают результативно провести предстоящий Гран При Сан-Паулу.

Даниэль Риккардо: «Уик-энд в Мехико отлично сложился от старта до финиша – я очень рад. У нас была хорошая машина, и мы выжали практически максимум возможного. Я на несколько дней остался в городе до отъезда в Сан-Паулу.

Интерлагос – очень короткая трасса, в которой не так много поворотов, поэтому нужно стараться проехать круг чисто. В случае ошибки просто не будет возможности отыграть потерянное время. На этой трассе высокие нагрузки на шею из-за движения против часовой стрелки. Кроме того, асфальт обеспечивает невысокое сцепление, что тоже усложняет задачу. Интерлагос тоже находится на большой высоте над уровнем моря, но по сравнению с Мехико, где ощущаешь сложности с простым подъёмом по лестнице, в Сан-Паулу высота практически незаметна.

Нас ждёт ещё один уик-энд со спринтом. Я его с нетерпением жду, поскольку чувствую большую уверенность в машине и настройках. Я провёл уже два этапа подряд после возвращения и готов к спринту в Интерлагосе. Но трудно сказать, подойдёт ли трасса нашей машине. Я провёл недостаточно гонок, чтобы понимать, какие трассы нам подходят, а какие – нет.

В Мехико мы выглядели лучше ожиданий, что придаёт уверенности перед Бразилией. Я надеюсь вновь выйти в финал квалификации и финишировать в десятке».

Юки Цунода: «В Мехико мы могли двумя машинами заработать очки. Учитывая старт из конца пелотона, такой результат стал бы для меня отличным. Я знал, что должен был как можно быстрее обогнать Оскара Пиастри, но я был слишком нетерпелив. Я сделал выводы на будущее.

Самое главное, что в прошедший уик-энд машина была быстра, а новинки сработали. Мы отыграли позиции в Кубке конструкторов и ожидаем продемонстрировать конкурентоспособный уровень в Интерлагосе, поскольку медленные повороты должны подойти нашей машине. Я должен сохранять концентрацию – надеюсь, мы заработаем больше очков.

В Сан-Паулу часто идёт дождь, но я предпочёл бы сухую погоду в этот уик-энд, поскольку так будет проще и меньше проблем со стратегией. Мы просто сможем сосредоточиться на поиске максимальной скорости.

В прошлом я выступал под дождём в Бразилии, поэтому мокрая трасса не станет проблемой. Я готов!»