Фредерик Вассёр: Мы будем бороться до конца

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Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр с оптимизмом ждёт предстоящего этапа…

Фредерик Вассёр: «Впереди последний этап американской серии из трёх Гран При подряд, последний в этом году этап с субботним спринтом. В Остине и Мехико мы отлично выступили в квалификации, дважды подряд завоевав поул, а в прошлый уик-энд заняв весь первый ряд стартового поля. Но в гонках стало понятно, что мы по-прежнему уязвимы для атак. Тем не менее, мы дважды поднялись на подиум и заработали больше очков, чем другие участники борьбы за второе место в чемпионате.

На данный момент мы всё ещё отстаем на 22 очка, задача стоит непростая, но мы сделаем всё возможное. Машины Mercedes очень быстры, но мы должны думать о своих результатах, двигаться вперед и добиваться большего во всех областях, особенно когда речь идет об управлении шинами и гоночной стратегии. Карлос и Шарль очень мотивированы, как и вся команда на трассе и в Маранелло. Мы будем бороться до финишного флага в Абу-Даби».