Майк Эллиотт ушёл из Mercedes

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Главный технический директор Mercedes Майк Эллиотт оставил свой пост и ушёл из команды. Об этом сообщила пресс-служба коллектива из Брэкли, не назвав причины отставки одного из своих ведущих специалистов.

«После одиннадцати невероятных лет главный технический директор Майк Эллиотт решил покинуть команду, – говорится в заявлении Mercedes. – Майк был одним из архитекторов успеха команды, и мы благодарны за его вклад.

Команда желает тебе удачи в следующей главе карьеры, Майк!»

На ближайшие несколько месяцев Майк Эллиотт возьмёт обязательный отпуск, во время которого не сможет работать в других командах Формулы 1.