Макс Ферстаппен: Постараюсь выиграть 17-ю гонку!

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На прошлом этапе в Мехико Макс Ферстаппен одержал 16-ю победу в сезоне, установив новый рекорд. Гонщик Red Bull Racing не собирается останавливаться на достигнутом и рассчитывает продолжить победную серию в Сан-Паулу.

Макс Ферстаппен: «Этап в Бразилии завершает серию строенных этапов и примет последний спринт в сезоне. После успешной гонки в Мехико мы уверены, что хорошо выступим в этот уик-энд, но необходимо сохранять концентрацию.

Просто невероятно, что я выиграл уже 16 гонок в этом сезоне – я не думал, что будет возможно превзойти прошлогодний результат, но команда проводит потрясающий сезон. Я ценю напряжённую работу и усилия всех в команде, и рад, что результаты нашего труда видны на трассе. Постараюсь выиграть 17-ю гонку!»

Серхио Перес: «Гонка в Мехико получилась разрушительной для меня, но в спорте так бывает. Нельзя себе позволять продолжать думать о том, что произошло. Я хотел выиграть домашнюю гонку сильнее, чем любую другую, но шанс упущен, и теперь моя цель состоит в том, чтобы занять второе место в личном зачёте по итогам сезона.

Необходимо успешно провести уик-энд в Бразилии. Я уверен в наших возможностях показать результат. В прошлый уик-энд благодаря предпринятым шагам всё стало получаться – мне комфортно в машине, и вместе с командой мы нашли правильные настройки и скорость.

Задачи, которые предстоит решать в Бразилии, совершенно не такие, как в Мехико, но это интересная трасса, и в уик-энд будет две возможности заработать очки. Разумеется, на этапах со спринтом сложнее подобрать настройки, но мы хотим максимизировать наши шансы».