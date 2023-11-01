Сайнс: Необходимо выяснить причину неудачного старта

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Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс стартовали из первого ряда в Мехико, но оба хуже соперников тронулись с места и потеряли позиции. Карлос призвал команду разобраться в причинах столь неудачного старта.

Карлос Сайнс: «Как обычно и бывает в Мехико, старт превратился в хаос. Торможение перед первым поворотом очень сложное, все стараются затормозить позже соперников и сохранить позицию. Я думаю, что Серхио Пересу просто не повезло, а Шарлю повезло больше. Таковы гонки – столкновения часто происходят в первом повороте в Мехико.

Нам нужно разобраться со своими стартами. Мы с Шарлем оба не лучшим образом тронулись с места. Думаю, мы с напарником стартовали одинаково, а Макс Ферстаппен тронулся очень быстро.

В Мехико из-за особенностей сцепных свойств асфальта проблемы со стартом у нас начались ещё в первой пятничной тренировке. В мексиканский уик-энд наши старты не были идеальными, тогда как в нескольких предыдущих гонках мы очень хорошо стартовали. Нам необходимо разобраться в причинах».