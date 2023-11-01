Тимо Глок: У Хюлкенберга по-прежнему есть потенциал

14

В Мехико Нико Хюлкенберг провёл свой 200-й Гран При в Формуле 1, причём провёл в целом неплохо, хотя очков для Haas F1 так и не заработал. Но машина американской команды расходует ресурс резины быстрее, чем техника соперников, и хотя Нико практически до конца гонки удерживал 10-ю позицию, на последних кругах шины окончательно утратили эффективность. В итоге он финишировал 13-м.

За свою карьеру в Формуле 1, начавшуюся в 2010 году в Williams, Нико сменил шесть команд, но никогда не пилотировал машины, позволявшие претендовать на победы. За все свои 200 гонок он даже на подиум ни разу не поднялся, хотя был близок к этому, и его лучшими результатами остаются несколько четвёртых мест.

«У Нико по-прежнему есть потенциал, и он это не раз демонстрировал, – подчеркнул Тимо Глок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland. – Но бывают ситуации, когда гонщики принимают не самые удачные решения. В своё время Хюлкенберг решил перейти в команду Sauber, которая за год до этого выступала довольно сильно. Но потом её результаты пошли на спад.

Получается, переход в эту команду был ошибкой. Как и ситуация во время гонки в Хоккенхайме в 2019-м, когда у Нико была возможность поднятьcя на подиум, но он упустил её – опять же, из-за собственного промаха.

Если говорить о следующем сезоне, то всё зависит от того, смогут ли в Haas предоставить Хюлкенбергу более эффективную машину, которая позволяла бы лучше проводить гонки. Это прежде всего, потому что о его результатах в квалификациях говорить не приходится, они просто отличные.

Разумеется, когда он показывает такую скорость, всегда начинаются разговоры о потенциальном интересе к нему со стороны топ-команд. Если бы у него была возможность перейти в такую команду, то он один из тех гонщиков, кто в состоянии претендовать на подиумы и победы. У него есть и талант, и скорость, он умеет сражаться в передних рядах, поэтому мог бы стать неплохим приобретением для какой-либо крупной команды».