Тото Вольфф: Нам важно опередить Ferrari в чемпионате

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Накануне Гран При Бразилии руководитель Mercedes Тото Вольфф прокомментировал результаты команды, показанные на прошлом этапе в Мехико, и обозначил задачи на предстоящую гонку в Интерлагосе.

Тото Вольфф: «Мы уехали из Мехико, сохранив преимущество над Ferrari в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Для нас это важная борьба, и команда нацелена преуспеть.

Учитывая сложное начало уик-энда в Мехико и наши стартовые позиции, второе место – хороший результат. У машины был высокий гоночный темп, однако мы знаем, что ещё многое нужно сделать, чтобы выжимать из W14 максимум на протяжении всех трёх дней. Льюис Хэмилтон очень сильно выступил и поднялся на подиум, а Джордж Расселл максимально выложился, хотя ближе к финишу шины на его машине потеряли эффективность.

В Бразилии нас ждёт заключительный этап строенной серии. Команда сделала хороший шаг вперёд в последних гонках, но этап в Мехико показал, что с W14 непросто работать. Мы приедем в Интерлагос, имея прочную основу для работы, но посмотрим, каких результатов удастся добиться.

Конечно, у нас приятные воспоминания о бразильском этапе, особенно о двух последних визитах – в 2021-м выиграл Льюис, а в 2022-м – Джордж. Местные болельщики страстные поклонники Формулы 1, и оказывают нам тёплый приём. Надеюсь, наша машина будет быстра, и мы порадуем их отличным шоу».