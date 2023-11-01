В Mercedes сократили выбросы на 67% за счёт биотоплива

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Команда Mercedes сообщила, что ей удалось на 67% сократить выбросы CO2 во время европейской части сезона за счёт того, что все грузовики команды, перевозившие оборудование и машины между этапами, использовали биотопливо второго поколения HVO100.

За европейскую часть сезона грузовики команды проехали 386 тысяч километров, и использование биотоплива позволило на 90% сократить выбросы СО2 с одного километра пробега по сравнению с обычным дизельным топливом. В абсолютных цифрах сокращение выбросов составило 339 тонн СО2.

Кроме того, 35% топлива, которое команда заливала в свои генераторы на европейских этапах сезона, тоже было HVO100.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Формула 1 – одно из самых известных спортивных соревнований в мире, поэтому важно использовать нашу платформу и стать пионерами в переменах. Мы больше не можем идти на компромисс в том, какое воздействие оказываем на планету.

Мы — команда новаторов, и стремимся стать самой устойчивой спортивной командой в мире. Подобные результаты показывают, что мы находимся на правильном пути к достижению этой цели с использованием экологически чистых видов топлива, занимающих центральное место в стратегии команды по достижению нулевых выбросов».