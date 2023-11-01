Видео: Трейлер документального сериала о Brawn GP

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Мы уже рассказывали, что 15 ноября на стримингах Disney+ (в странах присутствия сервиса) и Hulu (в США) выйдет 4-серийный документальный фильм о команде Brawn GP, которая в 2009 году выиграла Кубок конструкторов, а её гонщик Дженсон Баттон стал чемпионом мира.

Подогревая интерес к премьере, сегодня был опубликован полноценный трейлер сериала Brawn: The Impossible Formula 1 Story. В нём авторы фильма раскрыли героев, воспоминания которых в беседах с Киану Ривзом и легли в основу проекта. Среди них не только непосредственные участники событий – Росс Браун, Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло, но и их соперники – руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло.

Нашлось в сериале место и для многолетнего руководителя Формулы 1 Берни Экклстоуна.