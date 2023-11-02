Алонсо: Я не считаю распространение слухов чем-то весёлым

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После Гран При Мехико в Формуле 1 начали активно обсуждать слухи о возможном переходе Фернандо Алонсо в Red Bull Racing в следующем сезоне на место Серхио Переса. В Сан-Паулу гонщик Aston Martin заверил, что слухи не имеют ничего общего с действительностью.

«Мне нечего сказать, – заявил Фернандо Алонсо на встрече с журналистами. – Слухи в паддоке – это нормально, но в данном случае люди просто пытаются повеселиться и привлечь себе новых подписчиков, но я в эти игры не играю. Мне не нравятся подобные слухи, поскольку я ценю профессиональных журналистов, которые много лет работают в Формуле 1. Они своей работой заслуживают уважение.

Слухи распространяли люди, которых нет в этой комнате для пресс-конференций. Они думают, что это смешно, но я не считаю распространение подобных слухов чем-то весёлым. Они поставили под вопрос мою лояльность команде, и я позабочусь о том, чтобы у их действий были последствия. У меня просьба – не задавайте мне больше вопросов об этих слухах».

Говоря о результатах Aston Martin в последних гонках, Фернандо отметил: «Конечно, сейчас мы не настолько конкурентоспособны, как хотим быть. Мы стараемся выйти на высший уровень, но пока не в состоянии его продемонстрировать. Я недоволен, Майк Крак недоволен, все в команде недовольны текущей формой.

Но в то же время ещё два года назад в команде работали 250 человек, а сейчас мы проходим трансформацию – у нас 800 сотрудников, новая база, семь подиумов в 2023-м и на двести очков больше, чем в прошлом году. Не стоит слишком драматизировать ситуацию, ведь сезон 2023 года получился суперуспешным».