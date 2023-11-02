Джолион Палмер об ошибке Серхио Переса

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Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, рассуждает о причинах ошибки, допущенной Серхио Пересом на старте Гран При Мехико.

Когда выступаешь на родине, это всегда придаёт дополнительный эмоциональный настрой. И хотя обычно перед началом такого уик-энда приходится участвовать в большем количестве всяких PR-акций, ты чувствуешь поддержку болельщиков, заряжаешься от них энергией, и это здорово.

Конечно, не у всех гонщиков есть свой домашний Гран При. Мне повезло, ведь в календарь сезона входит гонка в Сильверстоуне, на трассе, которую я очень люблю. Но я был лишь одним из британцев, выходившим тогда на старт, но также это были Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон, и справедливости ради надо признать, что в основном публика собиралась на трибунах не из-за меня!

Но в Мехико зрители приезжают на автодром прежде всего ради Серхио Переса. Его там принимают очень тепло начиная с самого первого круга пятничных тренировок. В Мексике он – настоящая рок-звезда, и когда Формула 1 приезжает с гастролями на родину мексиканского гонщика Red Bull Racing, вполне естественно, что Серхио хочется порадовать своих болельщиков чем-то особенным.

Именно это он попытался сделать на старте гонки, но, к сожалению, его яркий прорыв закончился сходом.

На автодроме имени братьев Родригес в сторону 1-го поворота идёт длинная прямая, на которой есть возможность воспользоваться слипстримом. Почти каждый год мы видим, как две или даже три машины в ряд устремляются к зоне торможения перед этим поворотом, но я что-то не припомню, чтобы кому-то удавалось выйти в лидеры после старта с 5-й позиции.

Старт Переса был просто реактивным, он сразу опередил AlphaTauri Даниэля Риккардо, после чего получил преимущество за счёт мощного слипстрима и оказался на внешней траектории слева от трёх машин, которые вели спор за лидерство.

Обгоны по внешнему радиусу в этом повороте возможны – Макс Ферстаппен это доказал в 2021 году, когда опередил обе машины Mercedes, но такие манёвры, как правило, сопряжены с риском, и их очень сложно провести правильно.

Инициатива в этом повороте всё-таки принадлежит тому, кто находится на внутреннем радиусе. Если соперник не затормозит явно позже, то этот гонщик должен сохранить лидерство. Именно такую тактику в этом году часто применял Ферстаппен, стартуя из первого ряда.

Перес, ехавший по внешней траектории, тормозил позже Шарля Леклера, но не настолько позже, чтобы нормально войти в поворот, а когда он начал это делать, гонщик Ferrari не дрогнул и продолжал движение.

К тому моменту, когда все трое ударили по тормозам, уже ничего нельзя было предпринять, чтобы более интенсивно замедлиться, а при таком сценарии остаётся только надеяться, что соперники оставят тебе достаточно места на трассе.

Когда Перес начал поворачивать руль, Леклеру было просто некуда деться, поэтому столкновение было неизбежно. Как ни печально, но всё закончилось сходом местного героя с дистанции. Со стороны казалось, что Серхио очень хотелось порадовать своих болельщиков. Если бы ему удалось выйти в лидеры, вся мексиканская столица ревела бы от восторга.

Полагаю, на домашней гонке у Переса был повышенный уровень адреналина, это придавало ему уверенности, и он решился на столь дерзкий манёвр. Хотя на самом деле шанс, что всё получится, был невелик. Если бы не излишняя горячность, Серхио спокойно финишировал бы в первой тройке – его машина это позволяла.

Впрочем, после гонки всегда проще анализировать произошедшие события, и гонщики искренне сожалеют о допущенных ошибках. То, что произошло на старте в Мехико, было почти точной копией инцидента на старте Гран При Катара, вину за который Хэмилтон в итоге признал.

Но если пару недавних гонок Льюис провёл очень уверенно, чему способствовала модернизированная машина Mercedes, то Перес больше не может позволить себе допускать промахи, если он хочет удержать второе место в личном зачёте чемпионата.

Что касается места в Red Bull на следующий год, Серхио надо постараться не придавать значения разговорам о том, что хорошая форма, которую демонстрирует Даниэль Риккардо за рулём машины AlphaTauri – это прямая угроза его сотрудничеству с чемпионской командой. Гонщик лишь может полностью сосредоточиться на своих задачах, каким бы ни был шум в прессе по поводу его персоны.

Если Перес нормально проведёт три оставшихся гонки сезона и не наделает ошибок, то он нормально завершит год, а за зимний период сможет перестроиться и подготовиться к следующему чемпионату.