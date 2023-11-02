Джордж Расселл об уходе Майка Эллиотта

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На днях главный технический директор Mercedes Майк Эллиотт покинул команду, а в четверг Джордж Расселл говорил о произошедших переменах…

Джордж Расселл: «Дело не в неудачной машине. Успех никогда не достигается одним человеком. Это всегда работа команды.

У вас всегда есть лидер, кто-то, стоящий у руля. У нас пять исключительно талантливых дизайнеров, инженеров, которые возглавляют конструкторскую группу, а также потрясающее конструкторское бюро и отдел аэродинамики. Мы всегда выигрываем и проигрываем вместе.

Майк был важной частью команды, в том числе главным специалистом по аэродинамике на протяжении многих лет, вместе с техническим директором определяя успех нашей команды. Майк сыграл огромную роль в этом успехе, и я желаю ему всего наилучшего в будущем».