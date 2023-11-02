Другович продолжит сотрудничать с Aston Martin в 2024-м

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В Aston Martin F1 сообщили, что бразилец Фелипе Другович продолжит выполнять обязанности тест-пилота и резервного гонщика команды в 2024 году, а также проведёт пятничную тренировку в Абу-Даби за рулём машины Фернандо Алонсо.

В течение всего года Другович проходил интенсивную подготовку, пилотируя на разных европейских трассах AMR21, машину двухлетней давности, а всего проехал на ней, а также на AMR22 и AMR23 порядка 6000 км.

В 2024-м Фелипе продолжит посещать Гран При в роли резервного гонщика команды, а также будет работать на симуляторе на базе Aston Martin в Сильверстоуне, помогая инженерам и оценивая эффективность тех или иных решений и технических новинок.

Фелипе Другович: «Я очень горжусь тем, что продолжу работать с Aston Martin в следующем сезоне. В этом году я многому научился, причём не только на гоночной трассе, но также работая с инженерами команды на симуляторе, и в ходе выполнения программы подготовки, составленной специально для меня.

Я горжусь своим вкладом в общее дело, и мне приятно, что я смог способствовать общему прогрессу и модернизации AMR23. Теперь я намерен переключиться на подготовку к тренировке в Абу-Даби и уже предвкушаю возвращение за руль AMR23».



Майк Крак, руководитель команды: «Все в Aston Martin очень рады, что Фелипе останется с нами 2024 году. Его уже знают в команде, он понимает, в чём заключается его роль, и его отличает очень правильное отношение к делу. Кроме того, он продемонстрировал свои скорость и опыт, когда заменял травмированного Лэнса Стролла на предсезонных тестах в Бахрейне.

Каждый раз, когда Фелипе садится за руль, мы чувствуем, насколько его вклад полезен: информация, которую он предоставляет инженерам, очень ценная. Мы уже готовимся к тому, что под конец сезона дадим ему ещё одну возможность пилотировать AMR23 на тренировке в Абу-Даби и с нетерпением ждём продолжения продуктивного сотрудничества с ним в следующем году».