Пиастри: В Бразилии предстоит решать сложные задачи

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В Бразилии Оскара Пиастри ждёт знакомство с новой для него трассой, на которой он никогда раньше не выступал, и австралийский гонщик McLaren заранее предвидит, что программа уик-энда со спринтом может всё несколько усложнить.

Оскар Пиастри: «Полагаю, мы уже нашли большинство ответов на вопросы, связанные с дефицитом темпа на трассе в Мехико. Думаю, квалификация там для многих сложилась особенным образом: кому-то удалось заметно прибавить между второй и третьей сессиями, а другим, включая меня – нет. Но я тут был не одинок.

Тем не менее, остаются определённые моменты, с которыми надо получше разобраться. Если же говорить о гонке, то в воскресенье всё прошло более-менее нормально. Но просто повреждения, полученные машиной после рестарта, носили довольно заметный характер и привели к падению темпа. Но я бы сказал, что уик-энд в целом сложился для меня лучше, чем этап в Остине.

Хотя, возможно, со стороны так не казалось. Но я действительно получил ответы на многие вопросы, но здесь, в Бразилии, меня ждёт знакомство с очередной новой для меня трассой, и в этом плане придётся принимать новый вызов.

Предвижу, что предстоит решать сложные задачи. Я уже прогулялся по трассе, и оказалось, что рельеф здесь намного более холмистый, чем кажется со стороны – по ТВ или в компьютерных играх. Но это классическая трасса старой школы, и я постараюсь правильно настроиться, ведь нас ждёт последний в этом сезоне спринт.

Тренировка всего одна, а это всегда усложняет жизнь и мне, и команде – впрочем, тут надо говорить обо всех командах. Но я рад, что мы добрались до Бразилии, и я рад познакомиться с новой для меня трассой».