Робсон: В Интерлагосе проявятся некоторые слабости FW45

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В команде Williams готовятся в уик-энду в Сан-Паулу и заранее предвидят, что некоторые особенности бразильской трассы могут не подойти FW45, но другие её характеристики позволяют надеяться, что достоинства машины всё-таки проявятся, а это даёт надежду вновь заработать очки.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «В этот уик-энд пройдёт последний в сезоне спринт. Хотя Интерлагос расположен значительно ниже мексиканского автодрома, он всё равно находится на высоте 800 м над уровнем моря, а это влияет на эффективность шасси и работу систем охлаждения.

Мы неплохо выступили в Мехико, где Алекс в третьей гонке подряд заработал очки, но и Логан уверенно провёл гонку. Однако команда AlphaTauri сейчас в очень хорошей форме, и хотя, разумеется, мы не списываем со счетов Alfa Romeo и Haas, нашим главным соперником, также претендующим на 7-е место в Кубке конструкторов, может стать именно AlphaTauri. Но мы постараемся развить успех, которого добились в предыдущий уик-энд, и будем стремиться заработать очки и в субботу, и в воскресенье.

Круг в Интерлагосе короткий, но там очень сложный второй сектор, на котором проявятся некоторые слабости FW45. Однако длинный скоростной участок кольца от 12-го поворота до 1-го нам вполне подходит, поэтому с первым и последним секторами наша машина должна справляться вполне конкурентоспособно.

Шинники Pirelli привезли в Бразилию резину средних по жёсткости составов, которая должна хорошо подходить для этой трассы, однако, судя по прогнозам, температуры асфальтового покрытия обещают быть высокими, поэтому скорее всего шины придётся беречь как в спринте, так и в воскресной гонке».

Алекс Элбон: «Направляясь в Бразилию на последний этап серии из трёх Гран При подряд, разделённых недельными интервалами, мы знаем, что гонки на этой трассе всегда проходят непредсказуемо, и важную роль при этом играет погодный фактор.

Трасса там отличная, с очень органичной конфигурацией, и хотя её особенности не всегда подходят нашей машине, поскольку Williams сейчас проводит хорошую серию результативных гонок, приложим все усилия, чтобы её продолжить».

Логан Сарджент: «Перед бразильским этапом, в программу которого в последний раз в этом сезоне входит спринт, у меня боевой настрой. Наша команда уверенно провела два Гран При подряд, и если нам удастся хорошо провести квалификацию, это может изменить ход всего уик-энда.

Если у нас это получится, и если воскресенье сложится так, как два предыдущих, то наши дела пойдут намного лучше. В прошлом году я провёл тренировку на бразильской трассе, и она мне очень понравилась. Хочу продолжить прогрессировать и постараюсь сделать так, чтобы этот уик-энд тоже прошёл позитивно».