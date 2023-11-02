Видео: Круг по Интерлагосу с Шарлем Леклером

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Перед Гран При Бразилии Шарль Леклер проехал круг по виртуальной трассе в Интерлагосе на симуляторе, на ходу рассказывая о её особенностях.

Шарль Леклер: «Всем привет! Мы в Бразилии, где пройдёт последний в этом году этап со спринтом. Бразильский уик-энд всегда особенный, и здесь очень важно сразу, уже по ходу пятничной тренировки добиться, чтобы тебе было комфортно в машине, потому что времени на поиск нужных настроек очень мало.

Трасса с богатой историей и своими характерными особенностями, а кроме того, Бразилия – родина единственного и неповторимого Айртона Сенны. Я всегда был большим поклонником его таланта, он легендарный гонщик и останется таким навсегда.

Трасса в Сан-Паулу мне очень нравится, и уникальный характер ей придают, в частности, эти поребрики, расположенные как с внешней, так и внутренней стороны поворотов. Проходить затяжные повороты Интерлагоса – одно удовольствие, например, скоростной поворот Ferradura – очень сложный, и на торможениях машину надо располагать как можно более прямо, чтобы избежать блокировок передних колёс.

То же самое относится к шикане 8-го и 9-го поворотов, там тоже лучше не допускать блокировки передних колёс, ведь потом начинается заключительная часть круга, и трасса там сначала идёт вниз, потом на полном газу проходим 11-й поворот. На выходе из этого левого поворота надо сохранить хорошую скорость, для чего нужно, чтобы ведущие колёса хорошо держали трассу при разгоне в сторону старт-финишной прямой.

Она очень длинная, и она завершает круг по трассе Гран При Бразилии – надеюсь, увидимся с вами в этот уик-энд в Сан-Паулу!»