Элбон: В этот уик-энд у нас вновь есть шанс заработать очки

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Алекс Элбон считает, что его второй сезон в Williams складывается неплохо, что среди прочего объясняется тем, что у него уже больше опыта взаимодействия с этой командой.

Алекс Элбон: «Полагаю, год для меня складывается довольно удачно. Я чувствую, что смог показывать неплохие результаты, когда у нас появлялись такие возможности, хотя добиться этого всегда непросто. К тому же это мой второй сезон в Williams, и у меня уже намного больше опыта взаимодействия с командой, намного больше знаний.

Наша машина не так уж сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, но я уже хорошо её изучил, поэтому с самого начала первой пятничной тренировки могу сразу приступать к работе на трассе. Так что в этом плане всё неплохо.

Но надо подчеркнуть, что всё взаимосвязано. Машина всё-таки лучше, чем была в прошлом сезоне, и за рулём FW45 я чувствую себя более уверенно, потому что её поведение стало более предсказуемым. Благодаря всему этому гонщику всегда проще решать стоящие перед ним задачи.

Команда и гонщики должны эффективно взаимодействовать, именно этим объясняется, почему Оскар Пиастри и Ландо Норрис так здорово проводят гонки во второй половине чемпионата. Конечно, они хорошие гонщики, но они не были хуже в первых шести гонках, но просто McLaren удалось эффективно модернизировать машину.

Думаю, в этот уик-энд у нас тоже есть возможность заработать очки, как в спринте, так и в воскресной гонке, хотя, конечно, это будет непросто. Спринт всегда добавляет элемент непредсказуемости, но если, как в Мексике, нам удастся найти подход к машине с самого начала пятничной тренировки, то на этой основе можно довольно быстро добиться прогресса.

Будем надеяться, что у нас это получится, ведь квалификация следует сразу за тренировкой, но стоит отметить, что бразильская трасса в теории не лучшим образом подход нашей машине. Думаю, FW45 будет неплохо справляться с первым и третьим секторами круга, а вот на втором наши дела, к сожалению, могут идти несколько хуже. Впрочем, посмотрим…»