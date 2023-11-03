Формула 1 продлила контракт с Интерлагосом

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Организаторы Гран При Сан-Паулу и Liberty Media продлили контракт до 2030 года.

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Рад сообщить, что мы останемся в Интерлагосе до 2030 года, что впереди ещё много лет той особенной атмосферы, которую создают бразильские болельщики.

У Бразилии богатое гоночное наследие, эту легендарную трассу любят гонщики и болельщики по всему миру. Она воплощает в себе всё самое лучшее, что есть в гонках, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как она будет развиваться с годами».