Гонщикам запретили останавливаться на выезде с пит-лейн

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На прошлом этапе в Мехико стюардам FIA пришлось рассматривать действия Джорджа Расселла, Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо в квалификации, когда они остановились на выезде с пит-лейн.

Гонщики объяснили свои действия тем, что хотели отпустить машины впереди, но не могли это сделать непосредственно на трассе, чтобы не нарушить другое требование – о минимальном времени прохождении круга. В Мехико стюарды не стали их штрафовать, однако перед началом гоночного уик-энда в Сан-Паулу гоночный директор FIA Нильс Виттих выпустил указание, согласно которому гонщикам запрещено останавливаться на выезде с пит-лейн во время квалификаций.

«Согласно пункту 33.4 Спортивного регламента Формулы 1, гонщикам не разрешено ехать неоправданно медленно, в том числе останавливать машину на пит-лейн, – говорится в опубликованном документе FIA. – Во время квалификации перед спринтом и основной квалификации гонщик может остановиться, чтобы создать отрыв от машины впереди, на участке после сигнальных огней на выезде с пит-лейн и до второй линии автомобиля безопасности.

Любой гонщик, который захочет остановиться для создания задела, обязан принять как можно левее и пропустить всех остальных справа от себя на выезде с пит-лейн».