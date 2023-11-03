Гуаньюй Чжоу: У нас ещё будут новинки

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После гонки в Мехико команда Alfa Romeo опустилась на девятую строчку в Кубке конструкторов, пропустив вперёд AlphaTauri. Накануне Гран При Сан-Паулу гонщик команды Гуаньюй Чжоу заявил, что шанс отыграться ещё есть, поскольку скорость машины позволяет зарабатывать очки.

Гуаньюй Чжоу: «В последних гонках мы изменили подход к работе, что позволило с самого начала уик-энда найти ритм. На прошлом этапе со спринтом мы с самого начала оказались конкурентоспособны благодаря тому, что машина была быстра и эффективна.

Нам необходимо немного прибавить на длинной дистанции, поскольку результаты последней гонки разочаровывают. Тем не менее, мы продолжаем участвовать в борьбе, поскольку машина позволяет зарабатывать очки.

У нас сейчас столько же очков, сколько у AlphaTauri, поэтому борьба с ними продолжится до финала сезона в Абу-Даби. Мы постараемся сделать всё, чтобы вернуть позицию. Но для этого всё нужно делать правильно. Кроме того, у нас ещё будут новинки, и если они сработают так, как мы ожидаем, мы сможем побороться с соперниками».