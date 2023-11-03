Хаккинен: Льюис и Ландо могут доставить проблемы Red Bull

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Мика Хаккинен, бывший гонщик Формулы 1 и двукратный чемпион мира, дважды выигрывал Гран При Бразилии, поэтому готов поделиться своими воспоминаниями о выступлениях на трассе в Интерлагосе, а также прогнозами на предстоящий уик-энд.

Интерлагос – особое место. В своё время наряду с Имолой это был один из двух автодромов, где движение организовано против часовой стрелки, но теперь такие трассы стали более привычными. Характерной особенностью бразильского кольца является то, что на нём есть скоростная секция длиной 1,2 км от 12-го поворота и до 1-го, а затем после прямой между 3-м и 4-м поворотами начинается извилистый участок.

Мне нравилось там выступать. Три раза – с 1995-го по 1997 гг. – я там финишировал 4-м, затем в 1998-м и 1999-м выиграл два поула и одержал две победы. Именно в те сезоны я становился чемпионом мира.

Когда удаётся хорошо выступить на Интерлагосе, ты чувствуешь настоящее удовлетворение, но для этого нужна машина, которая позволяет уверенно тормозить и стабильно проходить повороты второго сектора, но также способная развивать высокие скорости на прямых.

Публика в Сан-Паулу прекрасная, бразильские болельщики любят Формулу 1 и получают удовольствие от хороших гонок. Будем надеяться, что в это воскресенье мы увидим особенный Гран При, ведь Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и другие нацелены на победу, а эта трасса вознаграждает агрессивных гонщиков.

Расстановка сил в чемпионате

Невероятно, но Макс уже одержал 16 побед в этом сезоне – в те годы, когда я выиграл два своих титула, весь чемпионат состоял из такого количества этапов! Как мы видели в Мехико, не так уж важно, Ферстаппен стартует с поула или с какой-то другой позиции. Его машина всегда позволяет бороться за победы, а он знает, как раскрыть её потенциал.

Трудно удержаться, чтобы не выразить сочувствие Серхио Пересу: в Мехико он очень хотел победить, но дорого заплатил за свою ошибку в 1-м повороте. Они с Льюисом ведут спор за 2-е место в личном зачёте, и поскольку в Mercedes очень неплохо проводят последние гонки, я думаю, что Серхио предстоит выдержать бой.

До конца сезона остаётся три гонки, Льюис поставил перед собой чёткую цель, и он любит гоняться в Сан-Паулу. Он трижды там побеждал и фактически стал «приёмным сыном» Бразилии, ведь его кумиром остаётся Айртон Сенна, поэтому, по-моему, Хэмилтон относится к предстоящей гонке как к второму домашнему этапу чемпионата. Это немаловажный момент, ведь Льюис – такой гонщик, кто умеет использовать любую дополнительную мотивацию, это позволяет ему проходить круги ещё лучше.

Думаю, что выступление Ландо Норриса в Мехико можно считать одной из его лучших гонок. В квалификации у него были сложности, но затем он собрался, пробился через весь пелотон и показал отличный результат. Глядя на него, думаешь, что он полностью доверяет машине и знает, как нужно действовать, чтобы стабильно показывать хорошее время на каждом круге.

Бразильскую трассу он хорошо знает, а вот его напарнику, Оскару Пиастри, предстоит впервые там выступать, но в квалификации гонщики McLaren скорее всего будут бороться за позиции в трёх первых рядах. При старте оттуда вполне можно бороться за подиум.

У Ferrari быстрая машина, но команде не удаётся повторить на дистанции Гран При те скорости, которые её гонщики показывают в квалификациях. Скудерия соперничает с Mercedes за 2-е место в Кубке конструкторов, и это противостояние может стать одним из самых интересных факторов интриги как предстоящего уик-энда, так и этапов в Лас-Вегасе и Абу-Даби.

Наконец, в Бразилии пройдёт последний в этом году субботний спринт. Как мы уже видели, такая программа уик-энда сказывается на командах, поскольку тренировка в пятницу всего одна, и времени на поиск оптимальных настроек совсем мало. Всем, кто ошибётся в выборе настроек, потом будет тяжело это компенсировать, что может стать ещё одной переменной, лишь осложняющей задачи команд в дни бразильского уик-энда.

Прогноз от Мики

По-моему, есть два гонщика, кому по силам помешать Максу выиграть Гран При Сан-Паулу – это Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис. Ферстаппен хочет одержать 17-ю победу в сезоне, но Льюис и Ландо сейчас пилотируют очень здорово, и я не исключаю, что они могут доставить Red Bull проблемы.

В Мехико оба пилотировали просто отлично, и если им удастся удержаться на этом высоком уровне в Сан-Паулу, то исход уик-энда может быть любым.