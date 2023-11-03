Макс Ферстаппен: Я ожидаю плотную борьбу в гонке

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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Сан-Паулу, завоевав 11-й поул в сезоне. Гонщик Red Bull Racing отметил высокую плотность результатов и предположил, что в гонке борьба окажется не менее напряжённой.

Серхио Перес уступил напарнику более полутора секунд и показал девятое время. Мексиканский гонщик объяснил такой результат тем, что ему помешал Оскар Пиастри.

Макс Ферстаппен (1-й): «Мы не знали, когда начнётся ливень, но были уверены, что он точно будет. Погода просто безумная.

Мы только что обсуждали с Шарлем, что наши круги получились ужасными. Мне кажется, что ветер изменил направление и стал порывистым – поэтому мы потеряли много времени. Последний круг получился довольно суматошным.

Судя по всему, борьба очень плотная – мы это уже увидели в квалификации. Я ожидаю такой же плотной борьбы и в гонке.

На этой трассе достаточно высокая деградация резины, поэтому в гонке всё сведется к контролю состояния шин. В прошлом году нам не удалось всё сделать правильно, но я надеюсь, что на этот раз мы выступим лучше».

Серхио Перес (9-й): «Сегодня мне очень сильно не повезло. Я должен был завоевать позицию в первом ряду, поскольку мой круг был очень близок к кругу Макса вплоть до последнего поворота, в котором я догнал Оскара Пиастри. Мне пришлось сбросить скорость – и я оказался в самом конце. Очень жаль, поскольку результат мог быть намного выше.

Но у нас есть скорость, и это придаёт мне уверенность перед оставшимися днями уик-энда. У меня будет возможность заработать много очков».