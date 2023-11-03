Марко: Возможно, Алонсо сам распространяет слухи

Недавно с подачи испанской прессы возникли слухи о возможном переходе Фернандо Алонсо в Red Bull Racing, где он может заменить Серхио Переса. Фернандо сразу их опроверг, но консультант Red Bull Хельмут Марко заявил в интервью F1-Insider, что не будет удивлён, если узнает, что Алонсо сам распространяет эти слухи.

Хельмут Марко: «Всё это взято просто из воздуха. Кристиан Хорнер и я несколько раз говорили, что Перес будет с нами в следующем году. Независимо от результатов. У него есть контракт, и мы будем его придерживаться!

Что касается слухов об Алонсо: я вполне могу себе представить, что Фернандо сам их распускает, поскольку его результаты с Aston Martin в последнее время оставляют желать лучшего после блестящего старта сезона. Это был бы не первый раз, когда он использует для этого испанские СМИ.

Ещё раз хочу сказать, что у нас есть только спортивные цели. Мы хотим выиграть все оставшиеся гонки и сохранить второе место Серхио Переса».