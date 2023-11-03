Масса: FIA должна защищать интересы спорта, а не свои

16

Фелипе Масса и его адвокаты дали FIA и Формуле 1 срок до середины ноября на урегулирование во внесудебном порядке претензий, связанных с итогами чемпионата 2008 года, и мы об этом рассказывали.

Бывший гонщик Ferrari не намерен ждать дольше, о чём он заявил в интервью агенству Reuters, и если в ближайшие дни никакой реакции от федерации не будет, то Масса обратится в суд.

В преддверии Гран При Сан-Паулу Фелипе подтвердил, что ждёт ответа от обеих сторон, которым предъявлены претензии, только до 15 ноября и надеется, что их реакция его удовлетворит.

«Мы ждём их ответа, чтобы понять, придётся ли нам обращаться в суд, – заявил Масса. – Вполне логично, что с этого момента мы больше не будем принимать такие просьбы, как "дайте нам ещё один месяц". Крайний срок обозначен, и к нему должно быть готово решение».

По мнению Фелипе, поскольку в FIA и Формуле 1 несколько раз просили о переносе сроков, это значит, что там серьёзно относятся к его действиям.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем, занявший этот пост в конце 2021 года, в недавнем интервью упоминал, что контактирует с Массой, но дело поручено юридической службе федерации: «Я ему тогда ответил: "Дело твоё, поступай так, как считаешь правильным, но FIA будет защищать свои интересы"».

Масса ответил президенту федерации, но с тех пор никаких контактов не было.

«Я думаю, что FIA должна защищать интересы спорта, а не свои собственные, – продолжил бразильский гонщик. – Было бы правильнее, если бы они больше думали о нашем спорте, чего 15 лет назад не произошло.

Я знаю, что многие люди в Ferrari – все механики, инженеры и болельщики – на моей стороне. Нет причины, по которой в Ferrari не стали бы меня поддерживать. Этого пока не произошло, но верю, что произойдёт и надеюсь на это».

В 2008 году чемпионом мира впервые стал Льюис Хэмилтон, выиграв титул с перевесом всего в одно очко, а Масса был признан вице-чемпионом, но в 2009-м Нельсон Пике рассказал, что во время Гран При Сингапура намеренно совершил аварию, поскольку получил такой приказ от тогдашних руководителей заводской команды Renault, за которую в том году выступал вместе с Фернандо Алонсо. Именно испанец тогда стал победителем гонки в Сингапуре.

Авария Пике на 14-м круге того Гран При вызвала появление автомобиля безопасности, а до этого момента в гонке лидировал Масса. Если бы её исход был иным, и Фелипе хотя бы заработал очки, то при прочих равных условиях титул достался бы ему.

Но сейчас он настаивает на том, что поскольку руководители спорта знали о подтасовке результатов Гран При Сингапура, но скрыли это, то результаты той гонки следовало бы объявить недействительными. Этими руководителями в те времена были президент FIA Макс Мосли и гоночный директор федерации Чарли Уайтинг – обоих уже нет в живых. Главой менеджмента Формулы 1 тогда был Берни Экклстоун, но несколько лет назад он отошёл от дел, а недавно ему исполнилось 93 года.