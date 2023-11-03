Роман Грожан остаётся в IndyCar, но меняет команду

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Роман Грожан продолжит выступать в американской серии IndyCar в 2024 году, но в очередной раз поменяет команду: теперь он подписал контракт с Juncos Hollinger Racing (JHR), и в следующем сезоне будет пилотировать машину №77 с двигателем Chevrolet.

Это будет уже четвёртый сезон Грожана в IndyCar, а в предыдущем, завершившемся в сентябре, он занял 13-е место в личном зачёте, после чего произошло несколько скандальное расставание с Andretti Autosport. Роман даже заявил, что подаёт на команду в суд.

Новостей на эту тему пока нет, но зато в JHR вместе с Грожаном поделились другой новостью: в 2024-м он станет новым напарником аргентинца Агустина Канапино, недавнего дебютанта IndyCar.

«В последние несколько сезонов я внимательно следил за прогрессом JHR, – рассказал Роман. – Команда демонстрирует значительный рост, и я готов поделиться с ней своим опытом, ведь мы намерены уверенно провести сезон 2024 года».

Что касается не лучших отношений с Майклом Андретти и его командой, то комментарий Грожана был такой: «Я изо всех сил старался избежать обострений, но думаю, что время покажет (кто был прав). Я понимаю, что сейчас об этом много говорят.

Но мне кажется, что в команде JHR атмосфера может быть другой, и пока общение с её владельцами доставляет мне удовольствие. Мне повезло, я провёл в их обществе довольно много времени в дни гоночного уик-энда Формулы 1 на автодроме в Остине, и это было здорово. Полагаю, мы все в курсе того, как может развиваться ситуация».

Последняя фраза Грожана явно относится к возможным судебным перспективам его спора с Andretti.

Новый сезон в IndyCar начнётся 10 марта 2024 года с традиционной гонки во Флориде, которая называется «Гран При Сент-Питерсберга».