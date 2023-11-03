Штайнер назвал причину поломки подвески у Магнуссена

8

Кевин Магнуссен не добрался до финиша Гран При Мехико из-за поломки задней левой подвески. В Сан-Паулу руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер назвал причину поломки – перегрев.

По ходу гонки Кевин активно оборонялся от атак Логана Сарджена, что привело к повышению температуры задних тормозов и отказу из-за жары датчиков температуры. Команда просто не знала, что температура в задней части машины достигла критического уровня и привела к поломке подвески.

«Мы не стали ничего менять в машине, – рассказал Гюнтер Штайнер в Сан-Паулу. – В следующий раз нужно работать с машиной более осторожно: тормозить двигателем, двигаться накатом. Так наши гонщики и будут действовать.

Жаль, что так получилось. Тормоза продолжали работать, но из-за высокой температуры отключились датчики, и никто просто не знал, что высокая температура повредила подвеску. После всё произошло очень быстро. Мы видели по телеметрии, что тормоза немного горячее, чем должны, а после этого все датчики отключились. И практически сразу сломалась подвеска.

Но мы сделали выводы из произошедшего. Если датчики отказали, значит, температура очень высокая! Это очень хорошее предупреждение».

Гюнтер Штайнер добавил, что команда восстановила машину Магнуссена – замена шасси не потребовалась.