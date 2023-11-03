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В Pirelli озабочены числом проколов по ходу первой тренировки в Сан-Паулу – и через FIA призвали организаторов почистить трассу от обломков после гонок поддержки.

По ходу часовой тренировки по меньшей мере двоим гонщикам пришлось вернуться в боксы из-за проколов.

Марио Изола, Pirelli: «По ходу тренировки мы заметили несколько проколов из-за обломков, а после её окончания увидели ещё пару порезов на шинах. Мы проинформировали FIA о необходимости очистить трассу.

Я считаю, что проблема не на трассе, а на пит-лейн, но здесь следует соблюдать осторожность – порезы были довольно глубокие».