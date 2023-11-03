Вольфф: С уходом Эллиотта особых изменений не произойдёт

Гонщики Mercedes в протоколе пятничной тренировки в Сан-Паулу оказались довольно далеко друг от друга: Джордж Расселл показал третье время, Льюис Хэмилтон – 12-е. Но при этом они вообще не ездили на мягких шинах. Руководитель команды Тото Вольфф прокомментировал такие результаты…

Тото Вольфф: «Пока сложно о чём-то судить, например, мы пока не видели, на что способен Макс Ферстаппен, поскольку в Red Bull решили сэкономить шины Medium – интересно, почему? Хотя это даст им в дальнейшем большую свободу выбора вариантов тактики. А разница в результатах между нашими гонщиками объясняется тем, что Льюис потерял шесть десятых в первых двух поворотах круга, а вообще они показывали одинаковый темп. И он вполне обнадёживающий.

В настоящее время вместе со Стефано Доменикали, президентом Формулы 1, обсуждается возможность переноса квалификации, предшествующей спринту (sprint shootout), с субботы на пятницу. Разумеется, решение зависит от него, и тогда основная квалификация к гонке будет проходить в субботу в два часа, это мы уже знаем.

Возможно, такой распорядок уик-энда будет вызывать меньше путаницы у болельщиков. А то и я сам путаюсь и не сразу вспоминаю, какая сессия будет следующей. Сегодня же нам предстоит квалификация к Гран При, верно?

Полагаю, у руководства Формулы 1 и у команд общие цели. Лично я часто говорю, что мне вообще не нравится программа таких уик-эндов, но если в них есть смысл, потому что они обеспечивают дополнительное внимание аудитории, то, конечно, мы должны их проводить».

Также Вольфф прокомментировал уход из Mercedes Майка Эллиотта, теперь уже бывшего главного технического директора команды, о чём стало известно в среду: «Майк на протяжении долгих лет был для меня одним из самых эффективных сотрудников, и нам его будет не хватать, ведь он – один из самых умных людей во всём автоспорте. На нём была очень высокая нагрузка, и я считаю, что это замечательно, человек заявляет «Пожалуй, мне нужно сменить работу, вместо того, чтобы продолжать заниматься всё тем же самым».

Когда с машиной какие-то проблемы, когда она недостаточно быстра, это не вина какого-то отдельного человека. Точно так же, чтобы сделать машину быстрее, требуются усилия не одного человека. Думаю, что у нас очень мощная организация, и вы можете удалить из её структуры любого, но остальные сразу закроют образовавшуюся брешь. Не думаю, что с уходом Майка произойдут какие-то существенные изменения в процессе подготовки к следующему году».