Брави: Audi сохраняет приверженность Формуле 1

В европейской прессе в последнее время появилось немало публикаций на тему возможного выхода компании Audi из совместного проекта с Sauber и отказа от планов организации заводской команды, которая должна дебютировать в Формуле 1 в 2026 году.

Разговоры на эту тему, в частности, были связаны с итогами собрания правления Audi, состоявшегося 23 октября, на котором обсуждалась стратегия развития компании, а также весьма жёсткие меры по сокращению расходов. Несмотря на то, что в повестке совещания не было отдельного пункта, связанного с программой в Формуле 1, тем не менее всё это вызывало новую волну слухов: якобы некоторые члены правления и представители топ-менеджмента Audi эту программу критикуют.

Никакой официальной информации на эти темы не было, поэтому на пресс-конференции FIA в Сан-Паулу Алессандро Алунни Брави, управляющего директора Sauber, попросили рассказать, как обстоят дела в реальности.

«Audi сохраняет приверженность Формуле 1, и, разумеется, эти планы связаны с Sauber, – категорично ответил Брави. – В основе этого не только решение совета директоров Audi, но также позиция консультативного совета компании и наблюдательного совета Audi/Volkswagen.

Т.е. решение принималось на уровне всей Volkswagen Group и остаётся в силе. Если говорить об отсутствии информации на эту тему, то тут всё просто. Наша команда называется Alfa Romeo F1. Поэтому до конца года мы придерживаемся определённых ограничений в информационной области – это касается будущего команды и сотрудничества с Audi.

В этом плане мы с полным уважением относимся к Alfa Romeo и не хотим делать никаких заявлений или выходить за рамки тем, напрямую связанных с гонками сезона и этим чемпионатом. При этом мы напряжённо работаем над развитием структуры команды, у нас есть обширные планы по укрепление кадрового состава, и Джеймс Ки (технический директор) – лишь один из уже приглашённых специалистов, но новые назначения происходят каждую неделю.

Вопрос об участии Audi в финансировании команды или процессе её развития вообще не стоит. Как известно, у нас два владельца, два акционера, и переходный период, который завершится в 2026 году, разделён на стадии, и на каждой из них управление командой осуществляется по-своему. Мы действуем в соответствии с инвестиционным и прочими планами и всеми существующими договорённостями».

По словам Брави, Джеймс Ки, в начале сентября приступивший к своим обязанностям, уже активно занимается проектом C44, машины 2024 года, участвует в детальном анализе всех аспектов, связанных с разработкой нового шасси, и влияет на все решения.

«Машина следующего года не будет эволюций C43, поскольку мы считаем, что нынешней концепции свойственны определённые ограничения, которые не позволяют вести дальнейшую модернизацию, – подчеркнул Брави. – У нас будет совершенно новая машина, от шасси до подвески.

Выявить проблемы просто, но у вас должна быть возможность их исправить. Поэтому напряжённая работа идёт, и развитие нашей компании продолжается. К нам приходят новые специалисты, они смогут внести свой вклад в создание C44, но ответ на вопрос, каких результатов мы добьёмся, мы получим в следующем году в Бахрейне».