Цунода и Норрис получили предупреждения

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Получив доклад от директора гонки о том, что во время Sprint Shootout двое гонщиков – Юки Цунода и Ландо Норрис – нарушили статью 33.4 спортивного регламента Формулы 1 и статью 12.2.1 i) международного спортивного кодекса FIA, стюарды ограничились предупреждением.

Суть нарушения в том, что гонщики двигались слишком медленно, проехав отрезок между двумя линиями автомобиля безопасности за больший отрезок времени, чем было указано в обязательных для соблюдения инструкциях директора гонки.

Гонщики объяснили свои действия вынужденным снижением скорости из-за событий на трассе, стюарды приняли их аргументы во внимание и ограничились предупреждением.