Даниэль Риккардо: Скорость позволяла выйти в финал

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Лучшим результатом AlphaTauri в квалификации Гран При Сан-Паулу стало шестнадцатое место Юки Цуноды. Его напарник Даниэль Риккардо тоже прекратил борьбу в первой части, показав семнадцатое время. Оба гонщика итальянской команды отметили, что машина позволяла добиться более высокого результата.

Юки Цунода (16-й): «Я чувствую, что сегодня не смог добиться максимума от машины. Мне помешал трафик на последнем быстром круге, что отразилось на времени. Темп оказался не самым высоким, и нужно всё проанализировать и понять, в чём мы можем прибавить.

Не самый простой уик-энд, поскольку мы больше не можем поменять настройки, поэтому теперь задача сводится к тому, чтобы выжать максимум из машины в субботу и воскресенье. Мы сделаем всё возможное, чтобы выступить как можно лучше».

Даниэль Риккардо (17-й): «Такой результат разочаровывает, поскольку мы определённо быстрее, чем свидетельствуют результаты. У нас был потенциал выйти во вторую часть, а может и в финал, но мне не удалось сложить вместе последний круг.

К началу круга шины были не в оптимальном состоянии – к первому повороту они оказались слишком горячими, и я потерял много времени на первом секторе, а после этого всё становилось только хуже.

С другой стороны, я доволен прогрессом, которого удалось добиться с машиной по сравнению с тренировкой. Вечером я подумаю, за счёт чего можно прибавить в скорости в оставшиеся дни уик-энда».